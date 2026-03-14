Hypericum perforatum: Yanık ve yaraların bir numaralı bitkisi! Yol kenarında dahi yetişiyor

Sarı kantaron yeni keşfedilmiş bir bitki değil. Antik dönemlerden bu yana yara iyileştirme ve sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor. Günümüzde ise bu geleneksel bilgiler, laboratuvar ortamında ve klinik çalışmalarda yeniden değerlendiriliyor. Uzmanlar, güçlü biyolojik etkilere sahip olabileceği için özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin sarı kantaronu doktora danışmadan tüketmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kantaron bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve tedavi sürecini etkileyebilir.