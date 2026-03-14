Mazlumların hamisi Erdoğan’dan dünyaya "insanlık" dersi: Sinmeyeceğiz, susmayacağız!

Konuşmasında Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşanan siyonist vahşete dikkat çeken Başkan Erdoğan, dünyanın bu soykırıma karşı sergilediği duyarsızlığı sert bir dille eleştirdi. Çocukların ve kadınların katledildiği bir dünyada sessiz kalmanın suça ortaklık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Denizler mavi olsa ne yazar, oyuncaklar kana bulanıyor!"

"Henüz 6 yaşındaki kız çocuklarının 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur?" Vahşetin Bilançosu: Son iki yılda bin 120’den fazla Filistinli sivilin işgalci teröristler tarafından hayattan koparıldığını hatırlatan Erdoğan, Gazze’deki şehit sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Milli iradeye sahip çıkan sivil topluma teşekkür

Milli İrade Platformu çatısı altında birleşen sivil toplum kuruluşlarının, demokrasinin ve milli iradenin en büyük koruyucusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizler sadece mazlumların değil, 13 yıldır milli iradenin yanında saf tuttunuz. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece namahrem ellerini kırabiliriz" dedi.

"Mezhep ve etnik fitneye karşı uyanık olun!"

Bölgedeki sıcak gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ateş çukuruna çekmek isteyen tertiplere karşı teyakkuzda olduklarını belirtti. İran'a yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülmeye çalışılan mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı milleti uyardı:

"Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum."

İlber Ortaylı hocaya veda

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda vefat haberini aldığı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da Allah’tan rahmet dileyerek, "Entelektüel kişiliği ve engin bilgi birikimiyle milletimizin sevgisine mazhar olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.