Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik füze ve İHA saldırılarının ardından gelen bu karar, Katar’daki güvenlik tehdidi seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını gösteriyor.

Katar, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ve İran savaşının sıçradığı ülkelerden biri haline geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ihtiyati bir tedbir olarak bazı belirli bölgelerin tahliye edildiği belirtildi.

Risk oluşturan noktaların koordinatları hakkında detay verilmezken, halka "sadece resmi kaynaklara güvenme" ve "talimatlara harfiyen uyma" çağrısı yapıldı.

ABD ÜSLERİ VE RADAR SİSTEMLERİ HEDEFTE

Tahliye kararının arkasında, İran’ın son günlerde Katar’daki ABD askeri varlıklarına ve radar sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların olduğu tahmin ediliyor. İran Devrim Muhafızları, kısa süre önce Katar’daki radar sistemlerini ve Al Udeid Hava Üssü çevresini hedef aldıklarını duyurmuştu. ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların da daha önce benzer bir gerekçeyle tahliye edildiği bildirilmişti.

BÖLGESEL SAVAŞIN YIKICI BİLANÇOSU

Savaşın 14. gününde İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırıları sonucu ölü sayısının 1348’e, yaralı sayısının ise 17 bine ulaştığını açıkladı. Katar, Bahreyn ve BAE gibi ülkeler, İran’ın "topraklarınızdaki ABD üslerini vurduk" açıklamalarının ardından savunma sistemlerini teyakkuza geçirdi. Katar yönetimi, egemenlik haklarının ihlaline karşı "yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu" belirterek bölgedeki gerilimin daha da derinleşebileceği sinyalini verdi.

Gözaltı dalgası başladı Katar da düğmeye bastı
