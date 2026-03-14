3 milyon vatandaşın tapu sorunu kökten çözülüyor!

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifi, tapusunda "Devlet Ormanı" şerhi bulunan 80 bin taşınmaz için mülkiyet yolunu açıyor. Düzenleme ile orman şerhleri kaldırılıp tapular geçerli sayılırken, devletin 516 milyar liralık tazminat yükünden kurtulması ve vatandaşın mağduriyetinin son bulması hedefleniyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan yeni torba yasa teklifi, vatandaş ile devlet arasında yıllardır süren kadastro ve tapu ihtilaflarını çözmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 80 bin taşınmazı ve 3 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren düzenleme ile hem vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi hem de kamu maliyesinin korunması hedefleniyor.

Orman kadastrosundan kaynaklanan sorun çözülüyor

Teklif kapsamında, orman kadastrosu çalışmaları sonucunda tapuları “Devlet Ormanı” olarak sınırlandırılan ya da kadastro tespitleri davalı olan taşınmazların mülkiyet sorunu çözüme kavuşturulacak. Düzenleme yaklaşık 80 bin özel mülkiyet taşınmazını ve 120 bin hektarlık alanı kapsıyor.

Söz konusu parsellerin 49 bini hakkında dava açılmış durumda. Kalan yaklaşık 31 bin parsel için de dava açılması bekleniyor. Mahkemelerin belirlediği rayiç bedeller, faiz, yargılama giderleri, icra ve avukatlık ücretleri dikkate alındığında devletin karşı karşıya kalabileceği toplam mali yükün 516 milyar lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

Tapular geçerli sayılacak

Yeni düzenlemeyle belirli şartları taşıyan mevcut tapu kayıtları herhangi bir bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Tapu kütüklerinde bulunan “orman şerhleri” kaldırılacak ve daha önce iptal edilen bazı taşınmazlar belirlenen şartlar çerçevesinde hak sahiplerine iade edilebilecek.

Orman alanları için yeni sahalar tahsis edilecek

Düzenleme kapsamında, söz konusu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırma yapılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne yeni sahalar tahsis edilmesi öngörülüyor.

Çıralı için 2B düzenlemesi

Teklifte 2B arazilerine ilişkin yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Mahallesi başta olmak üzere benzer sorunların yaşandığı bölgelerde yeniden 2B uygulamasının yapılabilmesinin önü açılacak.

Sulama kanallarında güvenlik önlemleri

Yaz aylarında sık sık yaşanan sulama kanalı kazalarının önüne geçilmesi amacıyla belediyeler veya il özel idareleri tarafından su kanallarının çevresine bariyer ya da çit yapılması zorunlu hale getirilecek.

Atatürk Orman Çiftliği için özel düzenleme

Torba yasa teklifinde Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla özel bir düzenleme de bulunuyor. Buna göre çiftliğe ait tüm gayrimenkuller bina ve arazi vergilerinden muaf tutulacak.

Karbon yutak ormanları kurulacak

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’ne “karbon yutak ormanları” kurma yetkisi veriliyor. Böylece hem ormanların karbon tutma kapasitesinin artırılması hem de AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında oluşabilecek mali yükün azaltılması hedefleniyor.

DSİ yolları farklı amaçlarla kullanılabilecek

Teklifte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait baraj ve sulama kanallarının servis yollarının ulaşım, bisiklet yolu ve rekreasyon alanı olarak kullanılabilmesine de imkan tanınıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğunda servis yolu bulunduğu belirtiliyor.

DSİ arazilerinin satışı

Ayrıca DSİ’ye ait hisseli taşınmazların imar planı içinde 400 metrekareyi, plan dışında ise 4 bin metrekareyi aşmayan kısımlarının hissedarlarına doğrudan rayiç bedelle satılmasının önü açılıyor.

