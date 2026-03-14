Tatile yola çıkacaklar için kritik uyarı
Tatile yola çıkacaklar için kritik uyarı

Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilini dolayısıyla 9 gün tatil yapmayı planlayan sürücülere uzmanlardan araç bakım uyarısı geldi. Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti.

9 gün tatil yapmak isteyen vatandaşlara da uzmanlardan uyarı geldi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilinin birleşmesi ve havaların da ısınmasıyla çok sayıda vatandaşın seyahat planı yaptığını söyledi.

Vatandaşların, tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkmaya hazırlandığını belirten Erkoç, 9 günlük tatilde, şehirler arası yollarda özel araç sayısının artacağını, bu durumun kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olacağını dile getirdi.

Erkoç, kara yollarında oluşacak hareketliliğin, kaza riskini de artırabileceğini ifade etti.

 

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonu aştığına işaret eden Erkoç, "Hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı sebebiyle birçok araç sahibi yola çıkacak. Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımlarını muhakkak yaptırmak gerekiyor. Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Erkoç, yolculuk sırasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın kaza riskini azaltacağına dikkati çekerek, "Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca özellikle uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek önemli." ifadelerini kullandı.

 

YASAL HIZ LİMİTİNE DİKKAT!

Trafiğe çıkmadan önce sürücünün mutlaka iyice dinlenmiş olması gerektiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Unutmamalı ki en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka ama mutlaka uyulmalı."

