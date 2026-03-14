Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Çorum'da feci olay: Kardeşlerden biri duvar altında kaldı, diğerinin parmakları koptu!

Çorum'un Alaca ilçesinde, buğday taşımı sırasında depo duvarının çökmesi sonucu iki kardeşten M.Ö. (18) göçük altında kalırken, M.Ö.'nün (14) 4 parmağı koptu.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre dedeleriyle birlikte yaşayan M.Ö. ile ağabeyi M.Ö., evlerinin avlusunda buğday aktarma işlemi yaptıkları sırada buğday deposu olarak kullanılan yapının duvarı çöktü.

AĞABEY AĞIR YARALANDI

Duvarın enkazı altında kalan ağabey ağır yaralanırken, elini helezon makinesine kaptıran kardeşinin ise 4 parmağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılardan ağabey M.Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kopan parmaklarının yerine dikilebilmesi için 14 yaşındaki kardeş M.Ö. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

