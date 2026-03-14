Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?

Kuzey Kore’nin Japonya Denizi yönüne tanımlanamayan bir cisim fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı, bunun balistik füze olabileceğini açıklarken, kısa süre sonra cismin düştüğünün değerlendirildiğini duyurdu.

Güney Kore ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Japonya Denizi yönüne “tanımlanamayan bir füze” fırlattığını duyurdu. Haberi Yonhap haber ajansı aktardı.

Ajansın haberine göre Kuzey Kore, iki Kore’nin de kullandığı isimle Doğu Denizi olarak anılan su kütlesi yönüne bir füze fırlattı.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin muhtemelen “balistik füze” olduğundan şüphelenilen bir cisim fırlattığını açıkladı.

Bakanlık X platformunda yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kore’den balistik füze olabileceği değerlendirilen bir cisim fırlatıldı” ifadelerini kullandı. Ancak birkaç dakika sonra yapılan ayrı bir paylaşımda, “merminin düştüğünün düşünüldüğü” belirtildi.

Ülke geçtiğimiz günlerde de , askeri kapasitesini sergileyen yeni bir füze testiyle uluslararası gündeme geldi. Testin, “ChoeHyon” adlı destroyerde gerçekleştirildiği ve birden fazla füzenin art arda ateşlendiği bildirildi.Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre test sırasında fırlatılan seyir füzeleri önceden belirlenen rotaları takip etti. Füzelerin 10.116 ile 10.138 saniye arasında, yani yaklaşık 2 saat 48 dakika boyunca havada kaldığı ve ardından hedeflerini tam isabetle vurduğu ifade edildi.