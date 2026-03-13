Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!

ABD'nin geçmişte Irak'ı bir ihanet sarmalıyla kolayca işgal ettiğini hatırlatan Alan, bugün İran ve bölge genelinde aynı oyunun tutmayacağını ifade etti. Özellikle Neokon zihniyetinin ve Yahudi-Hristiyan karışımı sapkın topluluğun "Allah’ı kıyamete zorlama" gibi akıl dışı ve teolojik bir hırsla hareket ettiğini söyleyen Murat Alan, bu karanlık odağın asıl hedefinin bölgeyi kan gölüne çevirmek olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ve bölgedeki meşru müdafaa hakkını kullanan güçlerin bu sinsi plana geçit vermeyeceğini kaydeden Alan, katil sürülerinin okyanus ötesinden gelip buralarda hüküm sürme hayallerinin hüsranla sonuçlanacağını bir kez daha deşifre etti.