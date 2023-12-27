Gizli istihbarat teşkilatından gündem olan 1.7 milyon maaşlı iş ilanı!

Dünyaca ünlü istihbarat servisi MI6, hem ajanlarını koruyacak hem güvenlik sistemlerinin takibini yapacak personel arıyor.

Gündem olan iş ilanı tam zamanlı ve ortalama olarak haftada 48 saat. Fakat, esnek mesai saatleri de mevcut olduğundan hafta sonları, geceleri ve resmi tatillerde de mesai gerekiyor. Çalışanlar için ilk zamanlar 25 günlük izin hakkı bulunuyor, bu izin süresi beş yıl sonra 30 güne çıkıyor.

MI6'nın iş ilanında, şu ifadeler yer alıyor:

Biz, Gizli İstihbarat Servisi olarak da bilinen MI6'yız. Misyonumuz, Birleşik Krallık'ın güvenliğini ve ekonomik refahını bölgesel istikrarsızlık, terörizm ve siber saldırılar gibi denizaşırı tehditlerden korumaktır.MI6'da güvenlik görevlisi olarak alanlarımızı ve insanlarımızı güvende tutmamıza yardımcı olacaksınız.

Günlük olarak bu iş, aramaların yapılmasını, güvenlik sistemlerinin izlenmesini ve ortaya çıkan alarmlara ve olaylara müdahale edilmesini içeriyor. Bu pozisyonda, davranışlarınız en az uyanıklığınız kadar önemlidir.

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Her gün hayatın her kesiminden insanlarla etkileşime girecek, kimlerin girip çıktığını takip edecek, resepsiyon görevlerini yerine getirecek ve herkesin hoş karşılandığını ve güvende hissetmesini sağlayacaksınız.

Bu rol için daha önce herhangi bir güvenlik deneyimine sahip olmanıza gerek yok çünkü biz doğru kişiyi eğitmeye hazırız.