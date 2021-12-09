Gizli bilgileri sızdırdılar! Danimarka’da 4 istihbaratçı gözaltına alındı

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisinden (PET) yapılan açıklamada, iki farklı istihbarat teşkilatından 4 kişinin, "istihbarat servislerinden çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan ikisinin istihbarat servislerinin aktif, diğer ikisinin ise eski çalışanı olduğu kaydedildi.

Söz konusu kişilerin polisle yapılan ortak operasyonla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, birkaç farklı adreste arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun uzun soluklu bir soruşturmanın sonucu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.