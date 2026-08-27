Başvurular nasıl yapılacak? Yurt genelinde okullara personel alımları

Okulların açılmasına kısa süre kala personel ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni istihdam haberi geldi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların güvenlik, bakım ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını karşılamak için personel istihdamı çalışmaları hızlandırıldı. Bu kapsamda 81 ilde 30 bin kişilik Toplum Yararına Programı (TYP) oluşturuldu.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik ve çevre düzenlemesine destek olmak amacıyla 30 bin kişilik TYP kontenjanı oluşturuldu. Alımların 81 ildeki okul ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmesi ve görevlendirilecek personelin 9 ay süreyle çalıştırılması planlanıyor. Kontenjanlarda büyükşehirler öne çıkarken, mevcut açıklamalara göre İstanbul’a 3 bin 13, Ankara’ya bin 628, İzmir’e bin 242, Şanlıurfa’ya 805, Gaziantep’e 775 ve Bursa’ya 736 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Adayların başvurularını İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden yapacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte adaylar ikamet ettikleri ildeki aktif TYP programlarını görüntüleyerek başvurabilecek. Okulların temizlik ihtiyacı için de personel istihdamı planlanıyor. Bu kapsamda İşgücü Uyum Programı (İUP) ve TYP üzerinden alımların yapılması bekleniyor. MEB’in kalıcı hizmet alımı modeline geçiş hazırlıklarının ise 2027 yılına bırakıldığı, geçiş sürecinde personel ihtiyacının TYP ve İUP gibi programlarla karşılanmasının planlandığı bildiriliyor.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru şartlarının ilan bazında açıklanacağı belirtildi. Bununla birlikte TYP kapsamında yapılacak alımlarda 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, emekli olmamak ve ilan kapsamında belirtilen ikamet şartını karşılamak gibi kriterlerin aranması bekleniyor.