Gizemli hepatit virüsü dünya genelinde yayılıyor!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği açıklandı.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü bildirildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi verildi.

DSÖ 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.