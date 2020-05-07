Gizemli hayırsever 4 bakkaldaki onlarca kişinin borcunu kapattı

Bursa’nın İznik ilçesinde hayırsever bir vatandaş bakkal bakkal gezip dar gelirli vatandaşların veresiye yazdırdıkları borçlarını ödedi. Onlarca kişinin veresiye defterini kapatan hayırsever vatandaş ilçede merak konusu oldu.

İznik’te hayırsever bir vatandaş, Yeşil Cami, Mahmut Çelebi ve Yeni Mahallede bulunan 4 bakkala giderek dar gelirli toplam 14 vatandaşın veresiye defterinde yazılı binlerce liralık borçları ödeyerek sildirdi.

İznikli bakkal işletmecisi İlyas Çakmak, yaşananları şöyle anlattı: "Akşamüstü ismini açıklamayan bir vatandaş geldi. Veresiye defterimi açmamı istedi. Defterde yaklaşık 15 kişi kayıtlı. İçlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan 4 kişiyi belirledik. Hepsinin toplam borcu bin 800 TL tuttu. Çıkarıp hepsini ödedi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra 3 ayrı bakkala daha giden hayırsever vatandaş aynı şekilde 10 kişinin daha borcunu kapatarak ortalıktan kayboldu. İlçe esnafı arasında "İznik’li Hızır" yakıştırması yapılan hayırsever vatandaşın kim olduğu merak konusu oldu. Borçlarının silindiğini öğrenen dar gelirli vatandaşların Ramazan ayında hayır yapan bu kişinin bu zor günlerde imdatlarına yetiştiğini belirterek kendisine dua ettikleri öğrenildi.