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Yerel 'Gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı
Yerel

'Gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

Mersin'de bir dönem ülke gündeminden düşmeyen 'gizemli ev' olarak bilinene evin bitişiğindeki evde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:55:00 -
'Gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi'nde, bir dönem ülke gündeminden düşmeyen, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DHA’nın haberine göre; bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alevlere müdahale etti.

Evdeki anne ve kızı dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Ataseven (50) ile kızı Ekin Ataseven (25) dumandan etkilendi.

İçeriden çıkarılan anne ve kızına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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