Giysilerinizin temizliği ile ilgili pratik bilgiler

GİYSİLERİN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Giysilerinizi uzun süre kullanmak ve hep iyi görünmelerini sağlamak için bazı pratik bilgileri uygulayabilirsiniz. Giysilerden çıkmayan zorlu lekeleri temizlemek, kokularını gidermek ya da renklerini korumak için bilmek isteyeceğiniz basit bilgileri bu yazıda görebilirsiniz.

Pantolonunuza ya da gömleğine kırmızı şarap döküldüğünde korkmayın! Kırmızı şarap lekesine bol miktarda tuz dökmek onu çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Yeni aldığınız ince külotlu çoraplarınızın hemen kaçmaması için, giymeden önce dondurucuya koyun. Mümkünse birkaç saat ya da bir gece bırakın. Sonra biraz saç spreyi sıkın ve sonra giyin.

Kot pantolonunuzun veya kot ceketinizin rengini korumak için, sirkeli suda bekletin. Bir kabın içine soğuk su doldurun ve 240 ml beyaz sirke ekleyin, sonra kotunuzu sirkeli suyun içinde bir süre bırakın. Sirke, kotun orijinal rengini koruyacak, sirke kokusu da bir süre sonra uçacaktır.

Spor ayakkabılarınız koktuysa, içlerine kullanılmış çay poşetleri koyun ve 12 saat kadar bırakın. Çay poşetleri kokuyu emer.

Gümüş mücevheriniz kararmaya başladıysa, diş macunu ile temizleyin. Pamuklu bir beze biraz diş macunu koyun ve gümüşü ovun.

Giysilerinizde yağ lekeleri varsa, biraz bulaşık deterjanı ile çıkarmak kolaydır. Lekeye bir miktar bulaşık sabunu damlatın ve ovalayın, sonra su ile durulayın.

Beyaz gömleklerdeki ter lekelerini çıkarmakta zorlanıyorsanız, limon suyu ile kolayca temizleyebilirsiniz. Ter lekesi üzerine biraz limon suyu sürün ve gömleği çamaşır makinesinde yıkayın.