Giysiler yıkandıktan sonra neden kötü kokar? Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?

Çamaşır makinelerinin yıkama performansını arttırmak için çeşitli seçimler yapıyoruz. Örneğin, deterjan seçiminde leke çıkarma gücünün yanı sıra kumaş dostu olup olmadığı ve koku içeriği gibi özellikleri öne çıkabiliyor. Ünlü markaların parfümlerini kıskandıracak kokularıyla mest eden yumuşatıcılardan da beklentimiz hayli yüksek.

Renklileri ayırmak, çamaşırları makineye atmak, uygun deterjanı seçip hazneye dökmek, bir süre bekledikten sonra çamaşırları makineden çıkartıp kurutmak. Ve tüm bu zahmetten sonra çamaşırların koktuğunu görmek gerçekten hayal kırıklığı ama korkmayın.

Peki bu yağlı küf neden oluşur?

Genellikle cilt pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanının birleşiminden küflü yağ maddesi oluşur ve çamaşırlarda kötü kokunun oluşmasına sebep olur.

Ayrıca sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmak ve düşük sıcaklıkta makineyi çalıştırmak da bu küfün oluşmasına neden olan sebeplerdendir.

Çözüm: Bulaşık Makinesi Tableti. Ama Nasıl?

Bu kötü kokuyu çözmenin en pratik ve kesin çözümü çamaşır makinenize çamaşır deterjanı eklemeyin sadece bulaşık tableti koyun ve eski toz bezlerini atın. Yüksek sıcaklık derecesinde çalıştırdıktan sonra çamaşır makineniz ilk günkü gibi tertemiz kokacak ve sonraki yıkamalarınızda kötü koku sorununu yaşamayacaksınız.

Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...

1. KOKAN GİYSİ EŞİTTİR KOKAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kötü kokulu giysiler çamaşır makinenizin "Beni Yıka" çağrısı olabilir. Zaten kirli giysileri temizleyen bir makinenin neden temizliğe ihtiyacı olsun demeyin.

Çamaşır makinesinin nemli ve karanlık tamburu, iç aksamı kötü kokuya neden olan bakteriler için elverişli bir ortam hazırlar. Bu nedenle makinenizi de düzenli olarak temizlemeniz gerekir.

Çamaşır sıklığına göre ayda ya da birkaç ayda bir çamaşır makinenizi yüksek ısıda boş olarak çalıştırın. Bu işlem için marketlerden satın alacağınız çamaşır makinesi temizleme solüsyonlarını kullanabileceğiniz gibi ev yapımı bir temizleyici de tercih edebilirsiniz.

Her yıkamadan sonra mutlaka tamburun kurumasına izin verin. Yani makinenizin kapağını hava akışını kesmemek için bir süre açık bırakın.

Çamaşır makinesinin lastiğinde kalmış su da kötü koku ve bakterinin nedenidir. Mikrofiber bir bez yardımıyla bu alanı kurulayın.

Her ne kadar yeni teknoloji ürünü makineler deterjan gözlerini temizliyorlarsa da ayda bir kez deterjan haznesini çıkarıp sıcak su ve eski bir diş fırçası ile iyice temizleyin.



2. DETERJAN DOZAJINI DOĞRU AYARLAYIN

Kötü kokudan kurtulmak için aklınıza ilk gelen deterjan ya da yumuşatıcı miktarını arttırmak olabilir. Ancak bu doğru olmaz. Çünkü fazla deterjan yeteri kadar durulanamaz ve giysilerde hapsolur. Bu da bakteri oluşumu ve kötü kokuyu tetikler.

Öte yandan az deterjan kullanımı ile tasarruf yapacağınızı düşünmek de yetersiz temizleme gücü ile hijyen sorunlarına neden olur.

Deterjan kullanımı ile ilgili üreticilerin suyun sertlik derecesine göre önerdiği ölçülere uygun seçimler yapın.

Toz veya sıvı deterjan kullanıyorsanız bir ölçü kabı edinebilir, makinenin içine yerleştirilen deterjan yıkama kaplarını deneyebilirsiniz.

Ya da kapsül deterjanları seçerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

3. BEKLETMEDEN ASIN

Giysilerin küf kokmasının bir diğer nedeni de yıkandıktan sonra uzun süre çamaşır makinesinde beklemeleridir.

Her ne kadar güzel kokulu bir yumuşatıcı, deterjan kullanmış olsanız da yıkama programı sonunda nemli ortamda kalan ıslak çamaşırlar bakterilere kucak açar ve kötü kokarlar.

Yıkama programı biter bitmez çamaşırlarınızı makineden çıkarın ve bekletmeden asın.

Çamaşır Makinesi Kokusu Nasıl Temizlenir?

Devamlı olarak kullanılan beyaz eşya kategorisindeki çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Temizliğini ihmal ettiğiniz zamanlarda makine içerisinde nem hapsolabilir, deterjan atıklarının ve kirlerin birikmesi gibi durumlarda kötü koku oluşabilir. Kıyafetlerinizi temizlemek için kullandığınız bir makinenin güzel ve temiz kokmasını istersiniz. Bu nedenle belirli aralıklarla makinenizi temizlemeniz gerekir. Temizleme yöntemi olarak basit ve pratik yöntemler kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizi düşük ısıda yıkama ve az miktarda deterjan ile çalıştırmanız makineyi dezenfekte etmez. Bu nedenle bol miktarda deterjan ile yüksek ısı ayarında makinenizi çalıştırmanız çamaşır makinesi kokusunu gidermenize yardımcı olur. Oluşan kokuları tamamen gidermek için ise 1 su bardağı sirke, 3 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırarak makinenizin deterjan gözüne ekledikten sonra makineyi içi boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Daha sonra sirke, karbonat ve tuz atıklarını tamamen temizlemek için makineyi bir kez daha sıcak ayarda boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokulardan Kurtulun

Çamaşır makinesi içinde kir, deterjan gibi atıkların en çok biriktiği nokta lastiklerdir. Makinenizin kötü kokmasının bir diğer sebebi lastiklerde biriken kir ve deterjan atıklarıdır. Çamaşır makinesi kokusu nasıl önlenir diye bakıldığında makine lastiklerinin değiştirilmesi ve düzenli bir şekilde temizlenmesi kötü kokuları önler. Mikropları, biriken atıkları ve kirleri temizlemek için oksijenli su ve limon antiseptiği bir kabın içerisine koyduktan sonra 3 litre su ilave edip hazırladığınız karışımı bir sprey şişe içerisine koyarak lastikleri sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Lastiği çıkarırken dikkatli olmanız gerekir. Temizleme işlemini bitirdikten sonra lastiği kuru bir bez ile kurulayıp ardından makineye yerleştirebilirsiniz. Daha sonra makineyi boş bir şekilde bir kez çalıştırmanız gerekir. Makine lastiğinin yanında aynı zamanda deterjan gözünde de zamanla deterjanlar kalıntı yapabilir. Bu nedenle makinede koku oluşabilir. Sirkeli sıcak su ve bir nemli bez yardımıyla deterjan bölgesini temizleyerek kötü kokuları kolayca giderebilirsiniz.

Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokulardan Kurtulmanın Kolay Yolu

Çamaşır makinesinde çeşitli kumaş türlerine ait kıyafetler yıkanır. Bu nedenle zaman içerisinde pamukçuk, ip ve diğer yabancı nesneler filtreyi tıkayarak makine içerisindeki suyun çekilmesini engelle. Makine içerisindeki su iyi bir şekilde çekilmezse kirli su makine içerisinde kötü koku oluşturabilir. Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir sorusunun bir diğer cevabı filtreyi temizlemektir. Filtreyi temizlemeden önce makineyi fişten çekmeniz gerekir. Daha sonra filtre kısmını deterjanlı sıcak bu ile iyice temizlemeniz gerekir. Filtreyi tıkayabilecek herhangi bir cismin filtre içerisine kalmadığından emin olmalısınız. Filtreyi çıkarırken altına bir kova koyarsanız yere su damlamasını ve dolayısıyla zeminin kirlenmesini engellemiş olursunuz. Ayrıca farklı makine türlerinde filtre bölünmesinin özellikleri farklı olabileceği için filtre temizliğini yapmadan önce makinenizin kullanım talimatlarını okumanız gerekir.

Çamaşır Makinesinde Oluşan İstenmeyen Kokuları Temizleyin

Çamaşır makinesi kıyafetlerinizi temizler fakat kendi kendini temizleyemez. Zaman içerisinde kirlendiçe kıyafetlerinizide temizlememeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla çamaşır makinenizi temizlemeniz gerekir. Böylece her daim kıyafetleriniz temiz bir makine içerisinde temizlenir. Makine içerisinde koku oluştuysa çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir diye düşünüyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikli olarak çamaşır makinenizi havanladırmalısınız. Yıkama sonrası çamaşır makinesi kapağını direkt olarak kapatmak makine içerisinde rutubet oluşmasına neden olur. Rutubet ise makinenizin kötü kokmasına yol açar. Daha sonra makinenizin bağlı olduğu tesisatı kontrol edebilirsiniz. Eski ve yıpranmış borularda biriken kalıntılar hem borunun çürümesine hem de makine içerisinde kötü koku oluşmasına neden olur. Yıpranmış, paslanmış ve çürümüş borular kendi kendine de kötü koku oluşturabilir ve makinenin bağlı olduğu kanallar nedeniyle makinenin içinde koku yayılabilir. Temizleme işlemi yapılmazsa bu koku çamaşırlara geçebilir.

Çamaşır Makinesinde Koku Nasıl Giderilir?

Deterjan ölçünüze ve çamaşırları yıkadığınız sıcaklığa dikkat etmelisiniz. Düşük sıcaklıkta ve az deterjan ile çalıştırılan makinelerde koku sorunu daha çok ortaya çıkar. Bu nedenle makinede yıkadığınız çamaşır sayısına dikkat ederek deterjan ölçüsünü belirleyebilir ve yüksek sıcaklıkta yıkama yapabilirsiniz. Belirli aralıklarla makinenizin içini, filtresini, lastiğini ve deterjan gözünü çamaşır suyu, karbonat, limon suyu ve sirke yardımıyla temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesi koku nasıl giderilir sorusunun cevabı işte bu kadar basittir. Çamaşır makinenizi sık kullandığınızda kendisinide temizlediğini düşünebilirsiniz. Fakat sık kullanılan çamaşır makinesi daha kolay kirlenir ve koku sorunu ortaya çıkar. Kıyafetlerinizi yıkama sıklığına bağlı olarak çamaşır makinenizi de temizlemeniz gerekir. Böylece kötü kokuların oluşmasını direkt olarak engelleyebilirsiniz. Kötü kokuları bir kez makinenizden temizledikten sonra tekrar aynı şekilde uğraşmamak için düzenli temizlik yapmanız yeterli olur. Dilerseniz çamaşır makinesi temizleyici kimyasal ürünlerini de kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizi temizledikten sonra son bir kez boş olarak çalıştırılmalıdır. Böylece sirke, çamaşır suyu, limon suyu, kimyasal deterjan gibi maddelerin koku ve kalıntıları çamaşırlarınıza bulaşmaz.