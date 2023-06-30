Giyim devi Türk şirketi adımı atıyor: Yeşil dönüşüme hazır! Gündeme bomba gibi düştü!

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 4-6 Temmuz tarihli arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Premiere Vision Manufacturing Fuarı'nda gündeminde önceki edisyonlarda olduğu gibi sürdürülebilir, çevre dostu üretim olacağını belirtip, "Türk hazır giyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz" dedi.

Türk moda endüstrisi, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Vision (PV) Manufacturing Fuarı'na 25 firmayla katılıyor. Türkiye, İtalya'nın ardından fuara en fazla firmayla katılım sağlayacak ikinci ülke konumunda. PV Fuarı'nın tekstil bölümü katılımıyla Türkiye'den toplam katılan firma sayısı 210'a ulaşıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılının ilk yarısında ABD, Almanya ve Fransa'da toplam üç moda fuarına milli katılım organizasyonu yaptıklarını, Türkiye'den 42 hazır giyim ihracatçısı firmanın bu fuarlara katılımını sağladığını söyledi.

Sertbaş, firmaların bu fuarlarda yaptığı binlerce iş görüşmesinden yeni ihracat bağlantıları doğduğunu kaydetti.

'YEŞİL DÖNÜŞÜME HAZIR OLDUĞUMUZU TÜM ALICILARA GÖSTERECEĞİZ'

Dünya genelinde yaşanan resesyon, Türk ekonomisinin içinden geçtiği sancılı süreç nedeniyle Türk hazır giyim sektörünün son 1 yıldır ucunda ışığı göremediği bir tünelin içinde ilerlediğini aktaran Sertbaş, "Şartlar olumsuz olsa da kabuğumuza çekilemeyiz. Üretmeye, ürettiklerimizi tanıtmaya ve ihracat yapmaya devam etmek zorundayız. Fransa 2022 yılında 30 milyar dolar hazır giyim ithalatı yaparken, Türkiye olarak Fransa pazarından yüzde 6,5 pay aldık ve 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Fransa ihracatımızda ilk 5 büyük pazar arasında yer alıyor. 2023 yılında öncelikli hedefimiz Fransa pazarında mevcudu korumak ve müşterilerimizle ilişkilerimizi sürdürmek. PV fuarının gündeminde önceki edisyonlarda olduğu gibi sürdürülebilir, çevre dostu üretim olacak. Türk hazır giyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz" diye konuştu.

'3 ÜLKEDEN 25 YABANCI ALICI GETİRTME HEDEFİMİZ VAR'

Avrupa pazarında, yakından tedarik avantajını ülke olarak kullanmak istediklerini vurgulayan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz da 2023 yılında 6 fuara milli katılım organizasyonuna imza atmış olacaklarını söyledi, Uğuz, "6 fuar yanında İtalyan ithalatçıları İzmir'de ağırlayıp ikili iş görüşmeleri yaptık. 2023 yılının son etkinliğini kasım ayında Hollanda'ya yönelik alım heyeti organizasyonu olarak planlıyoruz. Ayrıca sadece Hollanda değil, Almanya ve Belçika'dan toplamda 3 ülkeden 25 yabancı alıcı getirtme hedefimiz var" dedi.

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EHKİB organizasyonunda Türk moda endüstrisinin 15. Kez PV Manufacturing Paris Fuarı'nda yerini alacağı bilgisini paylaşan Uğuz, "Bu fuarda Türk hazır giyim üreticileri Sonbahar-Kış 2024-2025 koleksiyonlarını uluslararası alıcılara sunarak sektörü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Fuarlarda kurulan ilişkiler ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz'den Fransa'ya 2022 yılında yapılan konfeksiyon ihracatı yüzde 43 artışla 71 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen Premiere Vision Fuarı'na 1246 firma katılım sağlarken bu ziyaretçilerin yüzde 70'ini uluslararası alıcılar oluşturdu. Fuara; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Japonya ve Belçika başta olmak üzere 44 farklı ülkeden yaklaşık 35 bin profesyonel ziyaretçi katıldı" değerlendirmesinde bulundu.

EHKİB, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerindeki PV Manufacturing Paris Fuarı'na EİB 16. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinin katılımına da olanak sağlıyor. Genç tasarımcılar, hazır giyimde son trendleri yakından görme fırsatına sahip olacak" diye konuştu.(DHA)

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