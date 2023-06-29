FTX'de İflas etti lakin iflas eden Bitcoin borsasından dava şoku: Kimse tahmin etmiyordu

İflas etmiş kripto borsası FTX'in avukatları, şirketin eski uyum başkanı Daniel Friedberg'e, borsanın yasa dışı faaliyetlerini açığa çıkarmakla tehdit eden içeriden kişilere ödeme yapmakla suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, eski uyum şefinin "düzeltici" olarak görev yaptığı ve yöneticilerin iddia edilen kullanıcı fonlarının zimmete geçirilmesini ifşa etmekle tehdit eden muhtemel ihbarcılara "fahiş susturma parası" ödediği iddia ediliyor.

Salı günü açılan davaya göre Friedberg, fiduciary görevi ihlali, hukuki ihmalkarlık, kurumsal israf ve birkaç dolandırıcılıkla ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşıya.

Bahsedilen suçlamalarla ilgili tazminatlar, duruşmada belirlenecek.

Friedberg'in FTX'in Dolandırıcılık Şemalarında Kilit Rol Oynadığı İddia Ediliyor

Şikayete göre, Friedberg'in FTX'in eski yönetiminin dolandırıcılık planında önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor.

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Eski uyumluluk görevlisi, bunu yaparken birkaç yasayı çiğnediği iddia edildiğinden, "bir kart evi"ni bir arada tutmak için işle ilgili içgörüsünü kullandı.

Friedberg, 2017'den şirketin geçen yıl Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasına kadar FTX US'nin baş uyum sorumlusu ve ticaret koluna genel danışman olarak görev yaptı.

Dava, eski uyum şefinin FTX US'teki 300.000 dolarlık maaşı, 1,4 milyon dolarlık imza bonusu, kripto borsasındaki %8'lik hisse payı ve Alameda ticaret kolundan 3 milyon dolarlık ödemeye ilişkin faizle birlikte geri ödemeyi amaçlıyor.

FTX'in avukatları ayrıca 102 milyon Serum tokeninin iadesini de talep ediyor.

SBF, 2020'de Solana Vakfı ile birlikte, Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) olan Serum'u piyasaya sürmeye yardımcı oldu.

Şu anki değeriyle, Friedberg'in SRM tokenlarının 12,2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Davaya göre, Friedberg, “yönetişim ve düzenleyici konularla ilgili endişeleri” olan Alameda Research için çalışan bir avukatı işten çıkardı.

FTX, Borsayı Yeniden Başlatmak İçin Görüşmelerde Bulunuyor

Daha önce bildirildiği üzere, artık feshedilmiş borsa FTX, yatırımcılarla bir ortak girişim yoluyla uluslararası borsayı canlandırma konusunda ilk görüşmelerini yapıyor.

Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, FTX'in bazı belirli müşteriler için olası tazminat düzenlemelerini içerebilecek eksiksiz bir yeniden markalaşma sürecinden geçmesinin beklendiğini söyledi.

Bu belirli mevcut müşteriler, yeniden yapılandırılmış kripto borsasında mülkiyet hisselerinin sağlanması yoluyla tazminat alabilir.

İflas davası sırasında FTX CEO'su olarak atanan John J. Ray III, şirketin FTX.com borsasının yeniden başlatılması için paydaşlara ulaşma sürecini başlattığını doğruladı.

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