Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile El Kudüs Üniversitesi arasında 24 Ekim 2024 tarihinde imzalanan akademik iş birliği protokolü, uluslararası sağlık eğitimi alanında somut sonuçlar üretmeye devam ediyor. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile El Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek tarafından imzalanan protokol; iki üniversite arasında akademik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesini, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesini ve sürdürülebilir akademik ortaklıkların kurulmasını hedefliyordu.