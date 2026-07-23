  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muhteşem üçlü Avrupa'nın zirvesinde Son yıllarda en yüksek seviyesi Türkiye’ye rahmet yağdı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik GoTürkiye’nin Formula 1® Tanıtım Filmi 64 Milyondan Fazla Görüntülenmeye Ulaştı Türkiye yerine Norveç'e güvenen 'dost ülke' yarı yolda kaldı: Füze anlaşması ani kararla iptal edildi NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile El Kudüs Üniversitesi arasında 24 Ekim 2024 tarihinde imzalanan akademik iş birliği protokolü, uluslararası sağlık eğitimi alanında somut sonuçlar üretmeye devam ediyor. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile El Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek tarafından imzalanan protokol; iki üniversite arasında akademik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesini, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesini ve sürdürülebilir akademik ortaklıkların kurulmasını hedefliyordu.

#1
Foto - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

İş birliği kapsamında önemli bir aşamaya daha geçildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu, 23 Temmuz 2026 tarihli toplantısında, El Kudüs Üniversitesinde öğrenim gören tıp öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerini SBÜ'de sürdürmelerine yönelik kararı oy birliğiyle kabul etti. Senato kararında; "Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve El Kudüs Üniversitesi arasında yapılan anlaşma protokolüne istinaden, El Kudüs Üniversitesinde 3. sınıfı bitiren ve ekli listede bilgileri yer alan öğrencilerin eğitimlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesinde sürdürebilmeleri amacıyla kabul yazılarının verilmesine Senatomuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Karar doğrultusunda El Kudüs Üniversitesinde üçüncü sınıfı tamamlayan 40 tıp öğrencisi, klinik eğitimlerinin kalan bölümünü Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tamamlayacak. Hamidiye Tıp Fakültesinin Güçlü Akademik Altyapısında Eğitim Alacaklar Program, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek.

#2
Foto - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

Öğrenciler, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf klinik eğitimlerini Hamidiye Tıp Fakültesi müfredatı doğrultusunda sürdürecek; üniversitenin eğitim ve araştırma hastanelerinde iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, acil tıp ve diğer temel klinik branşlarda uygulamalı rotasyon eğitimlerine katılacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 21 ilde hizmet veren 69 eğitim ve araştırma hastanesi, yaklaşık 30 bin öğrencisi, 5 bine yakın akademisyeni, ileri teknolojiye sahip laboratuvarları, simülasyon merkezleri ve yüksek hasta hacmine sahip sağlık tesisleriyle Türkiye'nin en büyük uygulamalı sağlık eğitimi ekosistemlerinden birini oluşturuyor. Üniversite, sağlık eğitimini yalnızca sınıflarda değil; her gün binlerce hastaya hizmet sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirerek öğrencilerine gerçek hasta deneyimi, multidisipliner çalışma kültürü ve çağdaş tıp uygulamalarını aynı anda sunuyor. Bu kapsamda Filistinli öğrenciler; tanı ve tedavi süreçlerinden klinik karar verme mekanizmalarına, hasta güvenliğinden ekip çalışmasına kadar hekimlik mesleğinin temel yetkinliklerini yüksek hasta çeşitliliğine sahip sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak geliştirme imkânı bulacak.

#3
Foto - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, programın yalnızca bir öğrenci hareketliliği olmadığını, uluslararası sağlık eğitimi ve akademik dayanışma açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bilginin, vicdanın ve insanlığın yanında durmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Filistinli genç hekim adaylarının eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için üniversitemizin bütün imkânlarını seferber ediyoruz."

#4
Foto - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

"Bu iş birliğinin en önemli göstergesi ortaya koyduğu somut sonuçlardır. Daha önce aynı protokol kapsamında El Kudüs Üniversitesinden 24 tıp öğrencisi klinik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Hâlen Gazze Üniversitesinden 5 tıp öğrencisi de üniversitemizde klinik eğitimlerini sürdürüyor. Şimdi ise yeni öğrenci grubumuzla birlikte bu akademik dayanışmayı daha da büyütüyor, geleceğin hekimlerini birlikte yetiştiriyoruz." "Hamidiye Tıp Fakültemizin güçlü akademik kadrosu ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan eğitim ve araştırma hastanelerimiz sayesinde öğrencilerimiz, dünyanın sayılı uygulamalı tıp eğitimi altyapılarından birinde yetişecek. Yüksek hasta hacmine sahip modern hastanelerimizde, gerçek vakalar üzerinden eğitim alacak; tanı ve tedavi süreçlerini, klinik karar verme becerisini, multidisipliner ekip anlayışını ve hekimlik sorumluluğunu sahada yaşayarak öğrenecekler. Burada edinecekleri bilgi, tecrübe ve klinik yetkinlikle ülkelerine uluslararası standartlarda yetişmiş nitelikli hekimler olarak dönecek, sağlık sistemlerinin güçlenmesine önemli katkılar sunacaklardır." "Bu iş birliği yalnızca iki üniversite arasında imzalanmış bir akademik protokol değildir. Aynı zamanda kardeşliğin, ortak vicdanın ve insanlığa hizmet etme idealinin güçlü bir yansımasıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak uluslararası sağlık eğitiminde öncü rol üstlenmeye, dost ve kardeş ülkelerin sağlık insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya ve sağlık diplomasisini bilim aracılığıyla güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." SBÜ ile El Kudüs Üniversitesi arasında yürütülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak bilimsel araştırmalar ve sağlık alanındaki uluslararası projelerle daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!
Teknoloji

İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!

İlkokulda öğretilen geleneksel alt alta çarpma metodu, yüzyıllardır sayıları çarpmanın tek ve en hızlı yolu olarak kabul ediliyordu. Ancak 1..
İran’dan nükleer uyarı! "Savaş genişler"
Dünya

İran’dan nükleer uyarı! "Savaş genişler"

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin İran’daki nükleer santrallere saldırması halinde..
İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: "Bizi çatır çatır yiyecekler" İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz
Gündem

İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında dini değerlere yönelik hakaret ve saldırıların son dönemde arttığını ileri sürdü. Metroda, o..
Balkanlar’da büyük ihanet! Komşudan katliamcı ABD ordusuna üs kıyağı!
Gündem

Balkanlar’da büyük ihanet! Komşudan katliamcı ABD ordusuna üs kıyağı!

Bulgaristan Meclis Savunma Komisyonu, katil ABD'nin Orta Doğu'daki kanlı operasyonlarına yataklık etmek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne 8 adet ..
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur
Kadın - Aile

Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur

Günümüzde saç dökülmesi nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler, pahalı saç ürünlerine ve tedavilerine çok miktarda para harcayabiliyor...
İstanbul'u fırtına vurdu!
Yerel

İstanbul'u fırtına vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına İstanbul genelinde hayatı adeta dur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23