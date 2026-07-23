Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Filistinli Öğrencileri Güçlü Klinik Eğitim Altyapısıyla Buluşturuyor

"Bu iş birliğinin en önemli göstergesi ortaya koyduğu somut sonuçlardır. Daha önce aynı protokol kapsamında El Kudüs Üniversitesinden 24 tıp öğrencisi klinik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Hâlen Gazze Üniversitesinden 5 tıp öğrencisi de üniversitemizde klinik eğitimlerini sürdürüyor. Şimdi ise yeni öğrenci grubumuzla birlikte bu akademik dayanışmayı daha da büyütüyor, geleceğin hekimlerini birlikte yetiştiriyoruz." "Hamidiye Tıp Fakültemizin güçlü akademik kadrosu ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan eğitim ve araştırma hastanelerimiz sayesinde öğrencilerimiz, dünyanın sayılı uygulamalı tıp eğitimi altyapılarından birinde yetişecek. Yüksek hasta hacmine sahip modern hastanelerimizde, gerçek vakalar üzerinden eğitim alacak; tanı ve tedavi süreçlerini, klinik karar verme becerisini, multidisipliner ekip anlayışını ve hekimlik sorumluluğunu sahada yaşayarak öğrenecekler. Burada edinecekleri bilgi, tecrübe ve klinik yetkinlikle ülkelerine uluslararası standartlarda yetişmiş nitelikli hekimler olarak dönecek, sağlık sistemlerinin güçlenmesine önemli katkılar sunacaklardır." "Bu iş birliği yalnızca iki üniversite arasında imzalanmış bir akademik protokol değildir. Aynı zamanda kardeşliğin, ortak vicdanın ve insanlığa hizmet etme idealinin güçlü bir yansımasıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak uluslararası sağlık eğitiminde öncü rol üstlenmeye, dost ve kardeş ülkelerin sağlık insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya ve sağlık diplomasisini bilim aracılığıyla güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." SBÜ ile El Kudüs Üniversitesi arasında yürütülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak bilimsel araştırmalar ve sağlık alanındaki uluslararası projelerle daha da genişletilmesi hedefleniyor.