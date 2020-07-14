GittiGidiyor'da 2020 yaz dönemi stajları başladı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, 2020 yaz dönemi stajlarının başladığını duyurdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre yaz dönemi stajlarını başlatan şirket, Türkiye'nin dört bir yanından staj başvurularını kabul ediyor.

Şimdiye kadar Çanakkale, Adana, Balıkesir ve İstanbul'dan stajyer alımı gerçekleştirilirken, kariyerlerine ilk adımı atmak isteyen üniversite öğrencileri için GittiGidiyor, 5 farklı pozisyonda daha stajyer alımına devam ediyor.



Koronavirüs sebebiyle evden çalışma uygulamasına geçen şirket, Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi, Reklam Satış Stajyeri, Ticaret/Kategori Yönetimi Stajyeri, Yazılım Test Stajyeri ve Yazılım Geliştirme Stajyeri pozisyonlarında uzaktan staj imkanı sunuyor.

GittiGidiyor'un açık stajyer pozisyonlarına "https://staj.gittigidiyor.com/ilanlar/’" linkinden başvuru yapılabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, üniversite öğrencilerinin iş hayatına bir adım önde başlayabilmesi için farklı iş tanımlarına sahip pozisyonlarda önemli staj fırsatları sundukları bildirdi.

Yüksel, ‘iş hayatına atılacak gençlerin, yapmak istediği mesleği tanıması ve kariyer hedeflerini belirlemesi açısından staj sürecinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bizler de kendini geliştirmek için hevesli, e-ticaret sektöründe kariyer düşünen üniversite öğrencileri için hedefledikleri departmanları yakından tanıma şansı veriyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışma sistemine geçtik. Bu sene Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere online olarak staj yapma imkanı sunduk. Kurum kültürünün bir parçası olarak, stajyerlere kendilerini geliştirebilmeleri için destekleyici bir iş ortamı sağlıyoruz.

Hayatın her alanında insana değer veren bir kurum olarak, farklı bakış açılarına sahip çalışanlarla özgür ve yaratıcı çalışma ortamı oluşturmak, kültürümüzün değişmez parçası. GittiGidiyor'da staja başlayan genç arkadaşlarımız, bir eBay şirketi olmamız dolayısıyla global bir tecrübe kazanırken, Türkiye'nin en köklü pazaryerinde staj yapma deneyimini elde ediyor. "

Yüksel, tüm öğrencilerin başvurularını heyecanla beklediklerini aktardı.