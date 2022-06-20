GittiGidiyor kapanıyor mu? GittiGidiyor kullanıcı hesaplarına ne olacak?

GittiGidiyor.com, alıcılarla satıcıları buluşturan bir e-ticaret sitesi meydana getirmek üzere yola çıkan Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kuruldu. GittiGidiyor'da her gün, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, fotoğraf makinesi, bilgisayar, giyim ve mücevher, anne bebek, kozmetik kişisel bakım, ev dekorasyon ürünlerinden; para, pul, plak, eski kitap ve dergi benzeri koleksiyon malzemelerine kadar toplam 4.000 kategoride binlerce ürün satışa sunulmaktadır. 2007 yılı Mayıs ayında dünyanın en büyük e-ticaret sitesi eBay, GittiGidiyor'a ortak oldu.

GittiGidiyor'un kurucuları arasında yer alan Aydonat Ataseverin liderliğindeki ekip tarafından, bir GittiGidiyor iştirakı olarak ancak bu şirketten farklı hareket eden bir şirket olarak kurulan Cimri.com, 12 Mayıs 2008 tarihinde açık beta sürümüyle yayın hayatına başladı. 2011 yılı Mayıs ayında eBay'in GittiGidiyor'un %93 hissesini satın alması ile GittiGidiyor tam anlamı ile eBay ailesine katıldı. Bu satış sonrasında, Cimri.com'un tamamı iLab Ventures'a satıldı.

GittiGidiyor kapanıyor mu, ne zaman kapanacak?

Ebay sahibi olduğu 20.06.2022 tarihinde Gittigidiyor'un faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

GittiGidiyor kullanıcı hesaplarına ne olacak?

GittiGidiyor'dan kapanma sürecine ilişkin açıklama geldi. "Bugün veda zamanı" denilen açıklamada, 30 Eylül tarihinden sonra kullanıcı hesaplarına erişim olmayacağı ifade edildi. Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek."