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"Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç yabancılık çekmez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Muharrem İnce için, "CHP içinde hala kıvranıp duruyor... CHP’ye genel başkan olamazsa, gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç yabancılık çekmez" ifadelerini kullandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:34
"Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç yabancılık çekmez"

MHP Genel Başkanı Basın Sözcüsü ve Kutlu Sesleniş Dergisi Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Muharrem İnce için çok konuşulacak bir mesaj paylaştı.

Çiçek mesajında, "İsmail Metin Temel orgeneral oldu. Onun apoletlerini sökecek olan Muharrem İnce ise CHP içinde hala kıvranıp duruyor... CHP’ye genel başkan olamazsa, gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç yabancılık çekmez..." ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım: 

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:34
  1. Yıldıray Çiçek
  2. MHP
  3. Muharrem İnce
  4. HDP

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