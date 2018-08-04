MHP Genel Başkanı Basın Sözcüsü ve Kutlu Sesleniş Dergisi Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Muharrem İnce için çok konuşulacak bir mesaj paylaştı.

Çiçek mesajında, "İsmail Metin Temel orgeneral oldu. Onun apoletlerini sökecek olan Muharrem İnce ise CHP içinde hala kıvranıp duruyor... CHP’ye genel başkan olamazsa, gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç yabancılık çekmez..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: