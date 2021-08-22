Gitmesi isteniyordu şimdi yeni sözleşme!

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray başkanı Burak Elmas’ın Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin kendilerine kulüp bulmalarını söylemesinin ardından Cezayirli futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerileceği iddia edildi.

Sarı-Kırmızılılar’dan kazandığı yıllık 3 milyon 850 bin Euro’yla Falcao’nun ardından en çok kazanan ikinci isim olan 31 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifte, “Seninle iki sene daha devam etmek istiyoruz. Ama ücretini yarı yarıya indirmen gerekiyor. Kabul edersen 2 yıl daha Galatasaray’da yer alabilirsin” denildi. Galatasaray'da 136 maçta forma giyen Feghouli 30 gol atarken, 27 asist yaptı.