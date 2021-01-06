Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?
Gırtlak veya tıbbi adıyla larinks, yutak dediğimiz dil köküyle trakea dediğimiz nefes borusu arasında , dıştan boynumuzun çene altında adem elması şeklinde elimize gelen dış kısmında kıkırdak iç kısmında üstte yemek borusunu kapatan yaprak şeklinde yumuşak kıkırdak, aşağıda yalancı ve gerçek ses tellerinin olduğu bir organdır. gırtlak kanseri konusunda merak edilen soruların başında; “Gırtlak kanseri nedir?” , “Gırtlak kanserinde hangi doktora gidilmelidir?” , “Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?”, “Gırtlak kanseri tedavisi nasıldır?” gibi sorular gelmektedir. İşte ayrıntılar...
Gırtlak (Larenks) boğazınızın hemen altında bulunur. Gırtlak kıkırdaktan yapılmıştır ve konuştuğunuzda ses çıkarmak üzere titreşen ses tellerini içerir. Bu bölgede gelişen, kanserler gırtlak veya larenks kanseri olarak adlandırılır.
Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?
3 haftadan fazla süren ses kısıklığı
Ses kısıklığı gırtlak kanserinin en sık rastlanan belirtileri arasındadır. Ancak ses kısıklığının tek nedeni gırtlak kanseri değildir. Larinks iltihabı da denilen akut larenjit, çok fazla bağırmak, sigara kullanımı, reflü, burun akıntısı, alerji, tiroit problemleri, yaşlılık gibi birçok neden ses kısıklığına yol açabilir. Ses kısıklığının yanında se tonundaki ani değişimlere de dikkat edilmelidir.
Yutma güçlüğü
Yutma güçlüğü farklı şekillerde tarif edilebilir. Boğaza yapışmış bir kırıntı hissi, yemekleri tamamen yutamamak, yutma sırasında ağrı veya yanma hissi, yemeğin boğaza yapışıyor gibi hissedilmesi yutma sorunları olarak tarif edilebilir.
Yaşanan her yutma güçlüğü gırtlak kanserinin belirtisi değildir. Striktür olarak bilinen yemek borusunun zararsız daralması da yutma güçlüğüne neden olabilmektedir. Ancak ilerlemiş gırtlak tümörlerin de yutma güçlüğüne neden olabileceği unutulmamalıdır.
Kilo kaybı
Kontrolsüz kilo kaybı sadece gırtlak kanserinin değil birçok kanserin belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Gırtlak kanserinin ilerlemiş evrelerinde daha fazla görülmektedir. Kontrolsüz şekilde kısa sürede 4-5 kg. verildiği durumlarda rutin kontrollerin yaptırılması hayat kurtarıcı olabilmektedir.
Nefes Darlığı
Nefes darlığı veya hırıltılı nefes alma da gırtlak kanserının belirtileri arasındandır. Özellikle giderek ilerleyen tarzda hırıltılı solunum ve nefes darlığı olması durumunda gırtlak kanseri düşünülmelidir
Boğazda yumru veya şişlik hissi
Yorgunluk
Ağız kokusu
Kulak ağrısı
Kilo kaybı
Bu belirtilerin birçoğu kanser dışı sağlık sorunlarından kaynaklanabilmektedir. Özellikle uzun yıllar sigara ve alkol kullanan kişilerde benzer belirtiler ortaya çıkabilir.
Gırtlak kanserinin belirtileri olan bu semptomlar kanser dışı nedenlerden kaynaklanabilir.
Kronik larenjit, sigara tüketimi, reflü, sesi zorlamak, kötü huylu olmayan benign tümörler, ses tellerinde laringeal nodül denilen doku büyümeleri, HPV’nin neden olduğu gırtlakta siğile benzer büyümeler gırtlak kanseri belirtileriyle karıştırılabilir. Ancak belirtileri dikkate alarak gerekli kontrolleri yaptırmak hayat kurtarıcı olabilmektedir.