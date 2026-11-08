'Gırtlağını keserim' diyerek tehdit eden trafik magandasının nefesi kesildi

Dün akşam saatlerinde Esenler Tekstilkent mevkisinde hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Sedat Ö. (53), kendisine korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ö., diğer aracın önünü keserek sürücüye küfretti.

Öfkeli sürücü, tartıştığı kişiyi "Gırtlağını keserim" diyerek tehdit etti. Yaşananlar, araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla evinin önünde yakalanan Sedat Ö.’ye, toplam 180 bin lira para cezası kesildi, sürücü belgesine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli adliyeye sevk edildi.