'Gırtlağını keserim' diyerek tehdit eden trafik magandasının nefesi kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Esenler'de hafif ticari aracıyla trafikte seyreden trafik magandası Sedat Ö. (53), sürücüsünün korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın önünü kesti. Sürücüye 'gırtlağını keserim' diyerek tehdit edip küfürler yağdıran Sedat Ö. evinin önünde gözaltına alındı. Karga tulumba götürüldüğü emniyette 180 bin lira ceza yiyip sürücü belgesi ile aracına 2 ay süreyle el konuluna magandanın nefesi kesildi.
Dün akşam saatlerinde Esenler Tekstilkent mevkisinde hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Sedat Ö. (53), kendisine korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ö., diğer aracın önünü keserek sürücüye küfretti.
Öfkeli sürücü, tartıştığı kişiyi "Gırtlağını keserim" diyerek tehdit etti. Yaşananlar, araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla evinin önünde yakalanan Sedat Ö.’ye, toplam 180 bin lira para cezası kesildi, sürücü belgesine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli adliyeye sevk edildi.