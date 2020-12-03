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Spor Giroud Sevilla'yı dağıtı
Spor

Giroud Sevilla'yı dağıtı

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda gruptan çıkmayı daha önce kesinleştiren takımların mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yenerken Giroud 4 golle maçın yıldızı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:43:00 -
Giroud Sevilla'yı dağıtı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 4-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın henüz 8. dakikasında Giroud, Havertz'in asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Chelsea, 54. dakikada bu kez Kovacic'in asistinde Giroud ile farkı ikiye çıkardı. Önce Sevilla, sonra da Chelsea üst üste oyuncu değişiklikleriyle maçtaki hamlelerini yapsa da Fransız golcü yine durmadı. 74. dakikaya gelindiğinde oyuna 9 dakika önce giren Kante'nin asistinde Giroud yeniden topu ağlara gönderdi. Fransız golcü adeta gole doymadı, 83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ağlara göndererek skoru 4-0 olarak tayin etti.i

Maçın sonucuyla birlikte Chelsea 13 puana yükselirken Sevilla ise 10 puanda kaldı. İki takım da daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti ancak Chelsea liderlik koltuğunu garanti altına aldı.

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