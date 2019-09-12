0553 313 94 23

Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:- "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici"- Başbakan Ersin Tatar da halka soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu

12 Eylül 2019 Perşembe 06:35
Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Patlamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.

- "Endişe edecek bir durum yok"

Olayda bazı yaralanmaların yaşandığı ve patlamaların azaldığına işaret eden Akıncı, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı.

Olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral veren Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde havalimanına götürülebileceğini vurguladı.

- Başbakan Tatar'dan soğukkanlılık mesajı

Başbakan Ersin Tatar da patlamaların kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve soğukkanlı olmaya çağırdı.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının önemine işaret eden Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi.

- Kriz masası oluşturuldu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da denize yakın bir yerde bulunan askeri cephanelikteki içten içe devam eden patlamaların azaldığını kaydetti. Özersay, şöyle devam etti:

“Bir kriz masası da oluşturulmuş durumdadır. Daha önce Türkiye’de de buna benzer cephanelik patlamalarında olduğu gibi, bölge izole edilip kendi içerisinde patlamaya ve soğumaya bırakılıyor. Bu gibi durumlarda patlama olan bölgeye çok fazla bir müdahale edilemiyor. Burada da aynı yöntem takip ediliyor. Etraf izole edilmiş durumda, bekliyoruz şu anda. Patlamalar önemli ölçüde azalmış durumdadır.”

İlk patlamalar sırasında, oluşan kısa süreli panikte merdivenlerdeki koşuşturmayla ayağını burkan, düşen ve cam kırıklarından hafif bir şekilde yaralanan az sayıda kişinin olduğunu aktaran Özersay, bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildiğini söyledi.

Olayın hemen ardından patlama noktasına yakın beş yıldızlı bir otelin boşaltıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurgulayan Özersay, burada iki bin civarında turistin bulunduğunu ifade etti.

Yangının önce cephaneliğin yakınında çıktığı bilgisini de veren Özersay, olayın nedeniyle ilgili tüm tespitlerin yapılacağını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 06:35
  1. Girne
  2. KKTC
  3. Mustafa Akıncı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatalköy’de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
    1. Çatalköy’de askeri bölge içindeki..
    2. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    3. 12.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Venezuela'nın TIAR'a dönüşüne yeşil ışık
    5. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    6. Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva..
    7. Atama kararları Resmi Gazete'de
    8. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    9. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:..
    10. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    11. Çatalköy’de askeri bölge içindeki..
    12. "Tunus'un tecrübesini akamete..
    13. İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
    14. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay:..
    15. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay:..
    16. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    17. Kudret Özersay : "Girne yakınlarındaki..
    18. Girne’de askeri bölge içindeki..
    19. Girne’de askeri alanda patlama meydana..
    20. KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret..
    21. Kanada’daki seçim kampanyasına dini..
    22. Kafasını poşet geçirip bayan kuaförünü..
    23. Alkollü şahsı mahallelinin linç..
    24. Muğla'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    25. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı
    26. Acılı anne kaçırılan oğlu için..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü
    28. BM'den ''Netanyahu'nun ilhak vaadi..
    29. "19. Sinema Burada Festivali" başladı
    30. Fethiye’de yolcu minibüsü ile otomobil..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Oğlu yaptığı yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
    Oğlu yaptığı yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı