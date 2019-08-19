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Girlevik Şelalesini bayram tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
Girlevik Şelalesini bayram tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Girlevik Şelalesini, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti.


Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik Köyü’nde yer alan dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.


Kurban Bayramı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın etti. Kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.


Muhteşem doğanın selfie yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Girlevik Şelalesi’ne gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan’a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz.” dedi.


Öte yandan Girlevik Şelalesini, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
  1. doğa

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