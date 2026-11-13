Girit Kurabiyesi evde nasıl yapılır? Dağılmanın önüne geçmek istiyorsanız... Sofralarının vazgeçilmezi o lezzet

Girit Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler;

1 su bardağı zeytinyağı (ayçiçek olmaz)

1 su bardağı yoğurt

1 buçuk su bardağı şeker

1 limon rendesi

1 çay bardağı kuş üzümü

1 yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karbonat (kabartma tozu olmaz)

4 buçuk su bardağı un

Üzerine;

4 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Girit Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Çok lezzetli ve bir o kadar da kolay bir kurabiye tarifim var. Mutlaka deneyin.

Zeytinyağı, yoğurt, şeker, limon rendesi ve tarçın özleşene kadar karıştırılır.

Üzerine un ve karbonat eklenip hafif ele yapışan bir hamur yapılır.

En son kuş üzümü eklenip hamur toparlanır.

Üzeri streçle kapatılıp 1 saat dolapta dinlendirilir.

Süre sonunda mandalina büyüklüğünde parçalar koparılıp uzun şeritler yakılıp “U” şeklinde kıvrılır.

Susama bulanıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.

175 dereceli fırında yaklaşık 25 dakika kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkarılıp soğutuyor. Nefis kurabiyeler servise hazır.

Afiyet olsun.

Geleneksel adıyla Trivirya (Girit Kurabiyesi), zeytinyağı ve yoğurtla hazırlanan, günlerce bayatlamayan ve kıyır kıyır dokusuyla bilinen köklü bir Ege lezzetidir. Kurabiyenin pişerken veya tutarken dağılmasının önüne geçmek için hamuru buzdolabında dinlendirmek ve unu kontrollü ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurmak gerekir.