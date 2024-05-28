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Ekonomi Girişimlere 300 bin TL’ye kadar hibe desteği!
Ekonomi

Girişimlere 300 bin TL’ye kadar hibe desteği!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 13:44:00 -
Girişimlere 300 bin TL’ye kadar hibe desteği!

Teknoloji odaklı, ölçeklenebilir ve gelecek vaat eden girişimleri destekleyen Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 10. dönem programı için başvurular alınmaya başlandı. Yeni dönem programında Lonca, startup’lara 300 bin TL’ye kadar hibe desteğinde bulunulacak.

İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, ülkemizin girişim ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. İlk dokuz döneminde 3 binin üzerinde başvuru alan ve 90’dan fazla girişimi mezun eden Lonca Girişimcilik Merkezi, 10. dönem başvurularını almaya başladı. 

Girişimcilere ürün geliştirme süreçlerinde ve acil masraflarında kullanabilecekleri hibe desteğinde bulunan Lonca, bugüne kadar startup’lara 4 milyon TL’den fazla nakit hibe katkısı sundu. Mezun girişimlerden 25’i toplamda 5 milyon USD’den fazla yatırım aldı. Ayrıca bugüne kadar mezun olan 90’ı aşkın startup, girişimcilik ve pazarlama eğitimi, sektörel danışmanlık, PoC, açık ofis ve mentorluk gibi desteklerden yararlanma fırsatı elde etti. 

Lonca Girişimcilik Merkezi yeni dönemle birlikte girişimlerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla nakit hibe desteğini 300 bin TL’ye kadar yükseltti. Yeni dönemde de FinTech’ler başta olmak üzere Kuveyt Türk’ün API altyapısı tüm girişimcilerin kullanımında olacak. Kuveyt Türk’ün yatırımcısı olduğu Kuveyt Türk Portföy yönetimindeki Lonca GSYF ise programdan başarıyla mezun olan girişimcilere yatırım alma noktasında öncelik vermeye devam edecek. Startup’lara sunulan 6 aylık program içerisinde ürünü hazır olan girişimlere ise Kuveyt Türk ile iş birliği yapma fırsatı da sunulacak. 

Başvurular Haziran sonuna kadar devam edecek

Bugüne kadarki faaliyetleriyle Türkiye girişim ekosistemine büyük katkılar sağlayan Lonca’ya girişimciler, www.loncagirisim.com adresi üzerinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Her dönem yüzlerce başvuru alan programa seçimler, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması, kurucu ekibin sadece girişime odaklanıyor olması gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılıyor.
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