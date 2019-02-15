Girişimciler için 3 aylık iş 3 saate düştü

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, açılışını yaptığı İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'nin girişimcilik ekosistemi için hayati bir işlev üstleneceğini belirterek, "Artık aylarca süren kalıp üretimleri, daha sonra o kalıplardan prototiplerin üretilmesi gibi süreçler birkaç güne hatta birkaç saate inmiş durumda. Burada girişimciler çok kısa bir sürede 3 boyutlu yazıcılarla, CNC makineleriyle, lazer kesim makineleriyle prototiplerini oluşturacaklar." dedi.

Kacır, AA muhabirine girişimcilik ekosistemi ve KOBİ'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Teknik Ünversitesi (İTÜ) ARI Teknokent liderliğinde üniversite kampüsünde hayata geçirilen kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'nin Türk girişimcilik ekosistemi için önemli bir rol üstleneceğine dikkati çeken Kacır, İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ'nin endüstriyel 3D baskı, silikon kalıplama, lazer kesim, yüzey işlemleri ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra üretimin içinde bulunmak isteyenlere kendi kullanabilecekleri bir ortak üretim ve çalışma alanı sunduğunu kaydetti.

Merkezin girişimcilerin numune üretimi için kolaylık sağlayacağını ifade eden Kacır, "Girişimcilerimiz özellikle ilk ürünlerini, numunelerini, prototiplerini oluştururken, seri üretim öncesi ve biraz daha küçük ölçekli üretimlerini burada yapma şansı bulurken, bu tesissin imkanlarından son derece uygun fiyatlarla, uygun koşullarla yararlanmış olacaklar." diye konuştu.





- "Girişimciler kısa sürede prototiplerini oluşturacaklar"







Kacır, yeni üretim modellerinin küresel ekonomiyi ve iş yapma yöntemlerini hızla dönüştürdüğünü dile getirerek, "Artık aylarca süren kalıp üretimleri, daha sonra o kalıplardan prototiplerin üretilmesi gibi süreçler birkaç güne hatta birkaç saate inmiş durumda. Adeta 3 aylık iş 3 saate kadar düştü. Burada girişimciler kendileri kullanabilecekleri ekipmanla ve teçhizatla, gerekse kendilerine hizmet veren danışmanlar aracılığıyla fikirlerinin ürüne dönüşme süreçlerinde katkı almış olacaklar. Girişimciler çok kısa bir sürede 3 boyutlu yazıcılarla, CNC makineleriyle, lazer kesim makineleriyle prototiplerini oluşturacaklar." ifadelerini kullandı.



Dünyada büyük bir ekonomik yarışın devam ettiğini anımsatan Kacır, bu yarışta süreçlerin kısalmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.



Mehmet Fatih Kacır, "Dünyada her yıl yepyeni iş modelleri, yepyeni şirketler hayatımıza giriyor. Özellikle teknolojide, katma değerli alanlarda çok hızlı hareket edebiliyor olması lazım girişimcilerimizin. Bu merkez bununla ilgili zannediyorum öncü uygulamalardan bir tanesi olacak." diye konuştu.



Bakanlık olarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki KOBİ'lerin gelişimini itinayla takip ettiklerini belirten Kacır, bakanlık bünyesindeki destek mekanizmalarını birbirini tamamlayan öğeler haline getirdiklerini söyledi.

Kacır, KOBİ'lere sunulan desteklere ilişkin, "TÜBİTAK özellikle Ar-Ge'de çok önemli bir rol oynuyor. Ürünün prototip oluşturma sürecine kadarki kısmında, yani Ar-Ge yoğun kısmında TÜBİTAK'ın KOBİ'lere özel Ar-Ge destekleri var. Bunlardan KOBİ'lerimiz yararlanabiliyorlar. Bu anlamda farkındalığın yıldan yıla arttığını gözlemliyoruz." bilgisini verdi.





- "Destek programlarımızdan yararlanan KOBİ'ler daha yüksek satış rakamları elde edebiliyor"





Prototipi ortaya çıkmış olan ürünün ticarileşmesi, ölçeklenmesi ve yatırıma dönüşmesi anlamında da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) çok önemli desteklerinin bulunduğunu ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Çok sayıda farklı programla KOBİ'lerimizin yanındayız. Tekno Yatırım Programı, Stratejik Yatırım Programı ve sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın yeni ilan ettiği, yakın zamanda çağrısına çıkılacak olan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi'yle KOBİ'lerin dijitalleşmeye dönük yatırımlarında da her zaman yanlarındayız.

KOBİ'lerimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tüm programlarını yakından takip etmelerini, bu destek programlarına başvurmalarını öneriyorum. Bakanlığımızda yürütülen etki analizi çalışmalarında biz şunu görüyoruz; Destek programlarımızdan yararlanan KOBİ'ler gerçekten daha yüksek büyüme, daha yüksek satış, daha yüksek ihracat rakamları elde edebiliyorlar. Desteklerin burada bir rolü var ama bunların yanında iş yapma modellerini de daha ürün odaklı ve daha uçtan uca planlanmış proje yönetimi mantığıyla hayata geçiriyor olmaları, bu deneyimi elde etmeleri KOBİ'lerin hızlanmasını da sağlıyor."





- "Deneyimli kişiler KOBİ'lere rehber olacak"





KOSGEB'in hizmete sunduğu KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi'yle, alanında tecrübeli ticaret insanları, bilim insanları, akademisyenlerin KOBİ'lere rehberlik edeceğini ifade eden Kacır, "KOSGEB tarafından başlatılan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi'yle deneyimli kişiler KOBİ'lerimize yatırım ve fizibilite konusunda destek olacaklar. Bu anlamda piyasada 'çantacı' diye tabir ettiğimiz uygulama son bulmuş olacak. KOBİ'ler gerçekten profesyonel olarak onların yanında olan, onlara yol gösteren, çalışmalarının fizibilitelerini gerçekçi olarak yapmalarında onlara yardımcı olan rehberleri KOSGEB desteğiyle yanlarında bulmuş olacaklar." bilgilerini verdi.