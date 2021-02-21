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Ekonomi Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek
Ekonomi

Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluş sözleşmeleri için ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imza beyannamesi verilmesine olanak sağlayan düzenlemeye gitti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:29:00 -
Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilecek. İmza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon çalışmalarına başlandı. Süreç tamamlandığında girişimcilerin herhangi bir kuruma gitmeden bilgisayar başında şirket kurmaları mümkün hale gelecek.

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