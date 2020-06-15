  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giriş çıkışı yasaklanan köyde trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışı yasaklanan köyde meydana gelen trafik kazasında 1 kşi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:08:06 -
Giriş çıkışı yasaklanan köyde trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışı yasaklanan köyde meydana gelen trafik kazasında 1 kşi hayatını kaybetti.


Kaza, Şuhut-Mahmut köyü girişi istikametinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut köyü istikametinden Şuhut ilçesine doğru seyir halinde bulunan 03 AAV 823 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Çelenk, ulaşımın engellenmesi için yol üzerine dökülen toprak yığınını görmeyince aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Motosikletin toprak yığınının üzerinden adeta uçarak asfalta çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ali Çelenk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Ali Çelenk’e ilk müdahaleyi yaptı. Tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Ali Çelenk kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını kaybetti.


Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı