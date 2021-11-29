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Gündem Girilemez denilen her yere tek tek giriyorlar! Bir terör karargahı daha yok edildi
Gündem

Girilemez denilen her yere tek tek giriyorlar! Bir terör karargahı daha yok edildi

Irak’ın kuzeyinde terörün kalbine ‘Pençe’sini geçiren komandolar, yıllarca ‘girilemez’ denilen her yere tek tek girerek imha ediyor. 781 teröristi etkisiz hale getiren komandolar son olarak Bisur’da terör örgütünün sözde komutanlarının karargâhını ele geçirdi. Odalara bölünen mağarada uçaksavar topları, anti tank lançeri, RPG-7 roketatar, Bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfekleri, havanlar, yüzlerce el bombası ve mayın ile binlerce mühimmat, tonlarca yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:24:00 -
Girilemez denilen her yere tek tek giriyorlar! Bir terör karargahı daha yok edildi

Terörün kökünü kaynağında kazımak için Irak'ın kuzeyine nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları özellikle Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen yıllarca teröristler tarafından kurtarılmış bölge olarak adlandırılan ve girilemez yerler olarak nitelenen her yere tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Bölgede 7 ayda çoğu sözde yönetici 831 teröristi etkisiz hale getiren komandolar, son olarak Bisur mevkisinde canlarını kurtarmak için arkalarına bile bakmadan kaçan sözde bölge sorumlularının kullandığı terör karargahını ele geçirdi. Odalara ayrılan mağarada 2 Zu-23/35 makineli uçaksavar topu, bir Grenade anti-tank lançeri, 11 Grenade anti-tank mühimmatı, bir RPG-7 roketatar silahı, bir Bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, iki M-16 piyade tüfeği, bir Doçka uçaksavar, iki havan, bir makineli uçaksavar topu, yüzlerce el bombası ve el yapımı patlayıcı ile mayınlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Her safhası incelikle planlanan harekatta önce birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

Operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.

Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, komando birlikleri indiriliyor. Ardından teröristlerle birlikte karargâhları da imha ediliyor.

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