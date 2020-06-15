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Yerel

Giresun’un plajları yüzülebilir temizlikte

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasının ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklı olan plajların halkın kullanımına açılmasının ardından Giresun’da bulunan plajlardan su numuneleri alarak analizlerini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:01:53 -
Giresun’un plajları yüzülebilir temizlikte

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasının ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklı olan plajların halkın kullanımına açılmasının ardından Giresun’da bulunan plajlardan su numuneleri alarak analizlerini gerçekleştirdi.


Giresun’un Ordu sınırında olan ilçesi Piraziz’den Trabzon sınırında bulunan Eynesil ilçesine kadar olan güzergahtaki 23 plajdan alınan numuneler Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kalite kriterleri tablosuna göre uygun bulunarak iyi kalitede nitelendirildi. Yaz mevsiminin gelmesinin ardından periyodik olarak deniz suyu analizlerinin yapılmaya devam edileceği belirtildi.

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