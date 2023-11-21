Giresun'un Pamukkale'si Kapandı!

19 Kasım 2023 Pazar günü itibariyle ziyaretçi trafiğine kapanan Göksu Travertenleri, havaların elverişli olduğu dönemlerde cumartesi ve pazar günleri hizmet vermeye ve misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Sezon boyunca yaklaşık 250 bin turisti ağırlayan Göksu Travertenleri, Giresun ekonomisine bu süreçte 4 milyon 300 bin Türk Lirası katkı sağladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son dönemde yıldızı en çok parlayan turizm destinasyonu bölgesi olan Göksu Travertenleri, yeni sezonda kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefliyor.