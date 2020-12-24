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Spor Giresunspor'un kulüp başkanı Karaahmet’ten dikkat çeken açıklamalar
Spor

Giresunspor'un kulüp başkanı Karaahmet’ten dikkat çeken açıklamalar

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, "İnşallah düşlediğimiz yerlere geliriz, tabii biz değil aslında şehir geliyor, emin olun sadece Giresunspor değil, 2 milyon Giresunlu şampiyon oluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:15:00 -
Giresunspor'un kulüp başkanı Karaahmet’ten dikkat çeken açıklamalar

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kendilerine inanan insanları mutlu edebilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kulübün ekonomik açıdan çok zor durumda olduğu ve her gün yeni bir problemle karşılaştıklarına işaret eden Karaahmet, buna rağmen gelinen noktada sportif açıdan iyi bir başarı yakaladıklarını aktardı.

Karaahmet, başarının sadece parayla olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok büyük bütçeli takımlar kurarsınız, bunlar yapılmış da zaten, ben onlara hata diyorum, daha önce Giresunspor da yapmış aynı hatayı, karar vericiler yapmış. Çok büyük bütçeli takımlar kurarsınız ama başarılı olamazsınız. Zaten bu iş parayla olacak olsa Türkiye'deki en zenginler gider kulüp alır, şampiyon yapar."

Yönetim kurulu, futbolcular ve teknik heyete teşekkür eden Karaahmet, "Onlar çok büyük şeyler yapıyorlar. Biz bazen sadece Giresun'u mutlu görüyoruz ama bugünkü başarı Türkiye'nin tüm illerinde, Almanya'da, Amerika'da, her yerde konuşuluyor. İstanbul'a da gitseniz, Ankara'ya da gitseniz, spor camiasında Giresunspor konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Karaahmet, iş dünyasının Giresunspor'a sahip çıkması gerektiğini kaydederek, "Ben bazen bakıyorum, herhalde İstanbul'da Giresunlu olan bir belediye başkanımız var, o da Sayın Lokman Çağırıcı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Gittiğimizde bize destek olmaya çalışıyor. Diğer başkanlar ya Giresunlu değil, ya da Giresunspor'un farkında değil." diye konuştu.

Giresunspor'un ligdeki başarısı devam ettirmek istediklerini dile getiren Karaahmet, sözlerini şöyle tamamladı,

"İnşallah düşlediğimiz yerlere geliriz, tabii biz değil aslında şehir geliyor, emin olun sadece Giresunspor değil, 2 milyon Giresunlu şampiyon oluyor. Nasip, ben hiçbir zaman şampiyonluk lafını ağzıma almadım, önce ligde kalalım dedim, inşallah ilk yarı ligde kalacak puanı alırız, ikinci yarı düşünürüz ne yapabiliriz diye ama önümüzde daha iki maç var."

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