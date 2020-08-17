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Spor

Giresunspor'un, Erzurum kampı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:33:55 -
Giresunspor'un, Erzurum kampı başladı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sezon öncesi hazırlık çalışmaları için bugün Erzurum'da kampa girdiklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu genç oyucu olmak üzere 15 kişilik kafileyle Erzurum'da 3 haftalık kamp çalışmalarının başladığını belirtti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini vurgulayan Keleş, pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda hazırlık maçı oynayacaklarını, bununla ilgili planlamaların devam ettiğini dile getirerek, "Transferler yapacağız. Onların bir uyum süreci olacak. Bu süreci çabuk atlatıp sezona da iyi başlamak istiyoruz." dedi.

Hakan Keleş, hedeflerinin Giresunspor'un Süper Lig özlemini sona erdirmek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Senelerdir bir özlem var. Onu bitirebilmek. Bunun için çabalayacağız. Biz buna inanıyoruz. Taraftarımız, yönetimimiz, basınımız, çalışanlarımızla bu yola baş koyduk. İnşallah çözeceğiz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Öyle bir camiayız. Hep birlikte sahiplenip yıllar süren özlemi gideceğiz."

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Keleş, 12-13 oyuncuyu kadrolarına katmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



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