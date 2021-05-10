Giresunspor'un, 44 yıllık hayali gerçek oldu

Sezona bir üst lig hayalini gerçekleştirme iddiasıyla giren Giresun temsilcisi 34 haftalık zorlu maratonun ardından deplasmanda dün deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti ve topladığı 70 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak hedefine ulaşmayı başardı.

Giresun ekibi o zamanki adıyla 1. Lig'de ilk kez 1970-1971 sezonunda mücadele etme hakkı kazanırken, 6 yıl burada kalabilen yeşil beyazlılar, 1976-1977 sezonunda ise küme düştü.

GZT Giresunspor'un Süper Lig rüyası bu sezon yakaladığı başarı ile 44 yıl sonra gerçeğe dönüştü.

Sezona transfer yasağı ile girildi

Mütevazi kadro oluşturan Doğu Karadeniz ekibi, ligde sezona sorunlu bir giriş yaptı.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkaramayan GZT Giresunspor, ilk haftada deplasmanda oynanan Aydeniz Et Balıkesirspor maçına genç oyuncularından kurulu kadroyla çıkmak durumunda kaldı ve Balıkesir temsilcisi o maçı 3-1 kazandı.

İlk yarıyı lider tamamladı

Transfer yasağı sorununu çözen ve futbolcuların lisanslarını çıkaran Giresunspor, ikinci haftada kendi evinde oynadığı ve 1-1 berabere tamamlanan Menemenspor karşılaşmasının ardından ligde çıkışa geçti.

Giresun ekibi, 12. haftada Eskişehirspor galibiyetiyle başladığı seride, üst üste oynadığı 12 maçtan da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Yeşil-beyazlılar, bu süre zarfında kalesinde sadece bir gol gördü.

Elde ettiği galibiyet serisi sayesinde 17. haftada liderlik koltuğuna oturan yeşil beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını birinci sırada tamamladı.

Doğu Karadeniz ekibinin galibiyet serisi 24. haftada oynan ve 2-1 Altay'ın galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada sona erdi.

Giresunspor, 17. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 15 hafta kimseye kaptırmadı.

32. haftada deplasmanda oynanan ve golsüz berabere tamamlanan Altınordu karşılaşmasının ardından yeşil beyazlılar, Adana Demirspor'a geçilerek ikinci sıraya indi.

Ligin en az gol yiyen ekibi

Yeşil beyazlılar, ortaya koyduğu savunma özelliğiyle de göz doldurdu.

34 maçta kalesinde sadece 25 gol gören GZT Giresunspor, ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Balde, 19 golle tamamladı

GZT Giresunspor'da, sezon başında kadroya dahil edilen Ibrahima Balde, ortaya koyduğu performansla Süper Lig vizesinin alınmasında önemli katkı sağladı.

Senegalli 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 kaydetti ve gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, attığı 22 golle 1. Lig'de bu sezon en çok fileleri havalandıran futbolcu unvanını elde etti.

Giresunspor'da Balde'yi, 9 golle takım kaptanı Eren Tozlu takip etti.

Çotanak Spor Kompleksi uğurlu geldi

24 Ocak tarihinde hizmete sunulan 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi, GZT Giresunspor'a uğurlu geldi.

Sezonun ikinci yarısında 18. haftadaki Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla karşılaşmalarını burada oynamaya başlayan yeşil beyazlılar, yeni stadındaki ilk sezonunda Süper Lig mutluluğunu yaşadı.