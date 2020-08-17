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Spor

Giresunspor'da transfer çalışmaları

Kayserispor'dan Uzodimma kiralanırken, Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu ile prensip anlaşmasına varıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:45:32 -
Giresunspor'da transfer çalışmaları

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Hes Kablo Kayserispor'dan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralarken, BtcTurk Yeni Malatspor'dan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, Uzodimma'nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Geride kalan sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunda bulunan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.


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