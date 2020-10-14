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Spor Giresunspor'da hedef Süper Lig
Spor

Giresunspor'da hedef Süper Lig

Teknik direktör Hakan Keleş: - "Günden güne gelişen oyunumuz ve kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:59:43 -
Giresunspor'da hedef Süper Lig

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Süper Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Giresun Atatürk Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Hakan Keleş, sezon başında sıfır bir takım aldıklarını ve 17 transfer yaptıklarını hatırlattı.

Sıfırdan bir takım oluşturmanın zorluğuna işaret eden Keleş, "Zor bir süreç. Birbirini tanımayan oyuncular, yabancı oyuncularımız da vardı. Uzun bir maraton. Süreç içerisinde onu da atlatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Keleş, ligin ilk yarısı için bir puan hedeflerinin olmadığını ifade ederek, "Fakat her maç galibiyet için oynuyoruz. Çünkü hedefimize yönelik olarak her maçtan üç puan bekliyoruz. Sonuç bizi nereye getirir duruma göre bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini aktaran Keleş, "Şimdi önümüzde Ankaraspor maçı var ve ona hazırlanıyoruz. Lig tabii uzun bir maraton. Her maç bizim için zor. Ankaraspor da transfer tahtasını açtı, yeni bir ekip. Biz günden güne gelişen oyunumuz ve kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili soruya ise Hakan Keleş, "İnşallah bir an önce seyirciye kavuşuruz. Localar açılıyormuş. Yavaş yavaş bu dönemi atlatırsak, güzel maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Lige Balıkesirspor yenilgisiyle başlayan Giresunspor, sonrasında aldığı 2 galibiyetle ve 1 beraberlikle 7 puan toplayıp, kendisine 8. sırada yer buldu.

Öte yandan Giresunspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


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