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Spor Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Spor

Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:57:30 -
Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sabah saatlerinde ikinci antrenmanına çıkan yeşil-beyazlı kulübün futbolcularının hırslı oldukları gözlendi.

Ağırlıkla genç oyunculardan kurulu kadrosuyla kampa giren takım, antrenmanda koşu, ısınma, kondisyon ve dar alanda paslaşma yaptı.

Giresunspor'un Erzurum'daki çalışmaları 3 hafta sürecek.

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