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Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık"
Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:26:00 -
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İyi gidiyoruz, iyi bir hava yakaladık. 50 yıldır süren bir hasretimiz var ve o hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Hakan Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'deki antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir maç programından geçtiklerini belirterek, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor ile 17 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacaklarını söyledi.

Yaklaşık 24 günde 8'inci maçlarını oynayacaklarının altını çizen Keleş, "Hep ligin favori takımlarıyla oynadık. Bu maçlardan da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Keleş, ligde önlerinde Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisarspor maçları olduğunu dile getirerek, "Onlardan da iyi bir sonuçla ayrılırsak ilk yarıda hedeflediğimiz puanları almış oluruz. İyi gidiyoruz, iyi bir hava yakaladık. 50 yıldır süren bir hasretimiz var ve o hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 15. haftasında oynayacakları Altınordu maçının kolay olmayacağına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Altınordu bu ligin iyi takımlarından, iyi puan topladılar iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Bizim için zor olacağını düşünüyorum. Sahamızın biraz ağırlığından zemini çok kötü ona rağmen iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Altınordu disiplinli oynuyor, biz de onlardan daha disiplinli oynayacağız, coşkulu oynayacağız, mücadelemizi ön plana çıkaracağız. Hak ettiğimiz bir üç puanı alırız diye düşünüyorum."


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