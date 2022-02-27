  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor sonunda kazandı
Spor

Giresunspor sonunda kazandı

Süper Lig'de GZT Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 6 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 15:29:00 -
Giresunspor sonunda kazandı

Süper Lig'de GZT Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 6 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muhammed Gümüşkaya'nın asistinde Umut Nayir, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iki ekip de değişikliklerle başladı. Giresunspor'da Hamidou Traore, Fousseni Diabate'nin yerine oyunda dahil oldu. Göztepe'de ise Jacques Moubandje yerini Berkan Emir'e bıraktı.

51. dakikada Alexis Perez'in kaydettiği golle Giresunspor skoru 2-0'a getirdi. Giresunspor'da ilk golün asistini yapan Muhammed Gümüşkaya, 69.dakikada Hamidou Traore'nin asistinde golü buldu ve skor 3-0'a geldi.

Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Franco Di Santo, 75. dakikada farkı ikiye indiren golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken Giresunspor, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Giresunspor, aldığı galibiyetle puanını 29'a yükseltirken üst üste üçüncü yenilgisini alan Göztepe 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay