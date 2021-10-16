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Spor Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?
Spor

Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?

Giresunspor | Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Peki, Giresunspor Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:06:00 - 2021-10-16 15:28:48
Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başladı. Günün maçında Giresunspor ile Çaykur Rezispor karşı karşıya geldi. Peki,Karadeniz derbisi kaç kaç bitti?

Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?

Giresunspor-Çaykur Rizespor maçı 13.30'da başladı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 62.dakikada Selim Ay kendi kalesine gönderdi ve ev sahibi 1-0 öne geçti. Maçın 90+4. dakikasında Champness maçın sonucunu ilan etti: 2-0 

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