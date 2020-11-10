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Spor Giresunspor milli maç arasına moralli girdi
Spor

Giresunspor milli maç arasına moralli girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:38:52 -
Giresunspor milli maç arasına moralli girdi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, "Ligde bulunduğumuz konum dolayısıyla milli maç arasına moralli giriyoruz." dedi.

Çoban, AA muhabirine, ekonomik zorluklar içerisinde iyi bir takım oluşturduklarını söyledi.

Şu ana kadar iyi bir grafik yakaladıklarını dile getiren Çoban, "8 maçta sadece 2 yenilgi aldık, maç eksiğimiz olmasına rağmen üst sıralardaki yerimizi koruduk. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde bu bizim için iyi bir sonuç. Ligde bulunduğumuz konum dolayısıyla milli maç arasına moralli giriyoruz." diye konuştu.

Çoban, bu sezon yeni bir takım kurduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıfırdan kurulan bir takımın da doğal olarak uyum sorunu oluyor. Yavaş yavaş atlatıyoruz. Lige verilen bu arada daha çok çalışıp açıklarımızı kapatmalıyız. Teknik direktörümüz Hakan Keleş çok iyi biri. Onun yönetiminde takımımızın daha da başarılı olacağına inanıyoruz."

Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 galibiyet, 2 de yenilgiyle 14 puan toplayan Giresunspor, sıralamada 7. sırada yer alıyor.


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