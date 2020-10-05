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Spor Giresunspor ligde çıkışını sürdürdü
Spor

Giresunspor ligde çıkışını sürdürdü

Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Ligde önemli bir çıkış yakaladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:57:34 -
Giresunspor ligde çıkışını sürdürdü

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, son 3 maçta 7 puan toplayarak ligde önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin üçüncü haftasında Bursaspor'un ardından geçen hafta cumartesi günü sahalarında konuk ettikleri Beypiliç Boluspor'u da mağlup ettiklerini anımsattı.

Son 3 haftada 7 puan topladıklarına işaret eden Keleş, "Ligde önemli bir çıkış yakaladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek haftalarda bu istikrarımızı sürdürerek hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam." dedi.

Keleş, yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini de hızla atlattıklarını belirterek, oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Milli maç arasının oyuncuların uyum sürecini daha çabuk atlatmaları açısından yararlı olacağını ifade eden Keleş, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beşinci haftada oynayacağımız Ankaraspor karşılaşmasına tam anlamıyla hazır olmak ve zorlu deplasmanı da kayıpsız geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Keleş, 10 Ekim Cumartesi günü Rize'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.


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