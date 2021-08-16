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Spor Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile yüzleşecek. Futbolseverler Giresunspor - Galatasaray maçının yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 18:22:00 -
Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı heyecan ile bekleyen futbolseverler maçın detaylarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Giresunspor Galatasaray maçı, bugün Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11 ‘ler kimlerdir?

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

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