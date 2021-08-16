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Spor Giresunspor Galatasaray maç skoru | Giresunspor Galatasaray kaç kaç?
Spor

Giresunspor Galatasaray maç skoru | Giresunspor Galatasaray kaç kaç?

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile bugün yüzleşiyor. Futbolseverler Giresunspor - Galatasaray maçının maç skorunu sorgulamaya başladı. Peki, Giresunspor Galatasaray kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:37:00 -
Giresunspor Galatasaray maç skoru | Giresunspor Galatasaray kaç kaç?

Giresunspor Galatasaray maç skoru. Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçına çıkıyor. Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı heyecan ile bekleyen futbolseverler maç skorunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Giresunspor Galatasaray kaç kaç?

Giresunspor: 0

Galatasaray: 2

İlk 11’de kimler var?

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

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