Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giresunspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Doğan Can Davas'ın takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Doğan Can Davas'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.