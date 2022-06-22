  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı
Spor

Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 19:14:00 -
Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

Giresunspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Doğan Can Davas'ın takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Doğan Can Davas'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23